Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti!

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında ilk maçı 1-0 kazanan Hollanda temsilcisi, rövanş müsabakasında Milan'a konuk oldu.
Kış transfer sezonunda Feyenoord'dan Milan'a transfer olan forvet Santiago Gimenez, maçın 1. dakikasında eski takımına gol atarak İtalya temsilcisini 1-0 öne geçirdi.
Milan'da Theo Hernandez, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza'nın golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Milan, bu sonuçla elenirken Feyenoord, son 16 turuna kalmayı başardı.