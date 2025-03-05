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Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi!

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#Feyenoord#Inter#UEFA Şampiyonlar Ligi
Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu ilk 11de mi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:26

Feyenoord ve Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Feyenoord ve Inter maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler önemli mücadelenin canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Inter grup aşaması ilk 4'te tamamlayarak üst tura çıkmayı başardı. İtalya ekibi deplasmandan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde avantajlı olmak istiyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun maçta yer alıp almayacağı da merak ediliyor. Peki Feyenoord Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Feyenoord ve Inter maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Feyenoord ve Inter, çeyrek final yolunda mücadele edecek. Her iki ekip de maçı kazanarak rövanş maçı öncesinde avantajlı olmak istiyor. İşte Feyenoord Inter maçı canlı yayın bilgisi...

FEYENOORD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord ve Inter, bu akşam (5 Mart) Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda karşı karşıya geliyor.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz aylarda sakatlıklar yaşamıştı. Bu kritik mücadelede Çalhanoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

 

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#Feyenoord#Inter#UEFA Şampiyonlar Ligi

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