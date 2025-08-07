Feyenoord-Fenerbahçe maçını Uğur Meleke yazdı: Keşke Mourinho da Hollanda'ya gelseymiş!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaştı.

2 maçlı eleminasyon sistemi ile oynanan turun ilk maçını Feyenoord, 2-1 kazandı.

Maçın golleri 19’ Timber, 86’ Amrabat, 90+1' Anis Hadj Moussa’dan geldi.

CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik. Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında üzüntü var ama aynı zamanda öz güven de var."

"SADECE SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜM"

"Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir."

"YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

"Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum."

Hollandalı gazeteci: "Daha önce hiç De Kuip'te kazanamadınız."

Jose Mourinho: "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. (Gülerek) Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi (Hollandalı gazeteciler) de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. İyi bir dost olduk. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz."

DEV MAÇI UĞUR MELEKE YAZDI

Öte yandan Hürriyet Spor yazarlarından Uğur Meleke, Feyenoord-Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirdi.

Uğur Meleke’nin maç yazısı şu şekilde oldu:

Keşke Mourinho'da Hollanda'ya gelseymiş!

8 Aralık 2016 gecesi Feyenoord, Rotterdam’da Fenerbahçe’yi ağırladığında da stattaydım. O gün Feyenoord’u Van Bronckhorst çalıştırıyordu, kadrolarında Jorgensen, Kuyt, Berghuis, Elia, Toornstra gibi etkileyici futbolcuları vardı. O kadro, 2016-17 sezonunu Hollanda şampiyonu olarak tamamladı zaten.

Peki Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin sonucu ne olmuştu dersiniz? Ozan Tufan’lı, Alper’li, Şener’li Fenerbahçe, her iki maçta da yenmişti Rotterdam ekibini. O sezon Advocaat’ın çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi A grubunu hem Feyenoord’u, hem de Mourinho’nun Manchester United’ını geçerek lider bitirmişti.

Aradan 9 sene geçmiş... O Feyenoord ligini şampiyon bitirmişti, bu Feyenoord geçen sezonun üçüncüsü. Üstelik en iyi iki oyuncuları Hancko’yu ve Paixao’yu beş büyük lige satmışlar. Stoperlerinden biri (Ahmedhodzic) 2 gün önce, diğeri 15 gün önce takıma katılmışlar. Ancak önceki gün takıma katılan o Ahmedhodzic zaman zaman topla 60 metre çıktı dün ilk yarıda. Fenerbahçe ilk 45 dakikada son derece etkisizdi, önde baskıya hiç gitmedi. Geriden çıkarken defalarca top kaybetti ve zaten golü de Szymanski’nin hediye ettiği anlamsız bir topun devamında yedi.

iKiNCi YARIDA GÖRÜNTÜ DEĞiŞTi

İkinci yarının ilk yarım saatinde Fenerbahçe’nin görüntüsü bir tık değişti... Sahaya daha canlı ve agresif bir ruh haliyle döndü sarı-lacivertliler. Öne baskıya gitmeye başladılar ve rakiplerini de birkaç kez hataya zorladılar. Semedo ve Duran’ın girmeleriyle sahadaki enerji arttı ama keşke oyundan çıkan hep İrfan değil, bu kez Szymanski olsa idi. Zira İrfan daha iyi besleyebilirdi Duran-Nesyri ikilisini.

2-1’lik yenilgi İstanbul’da pekala telafi edilebilir. Rövanşta Semedo ve Duran ilk 11’de başlayabilir. Hatta Hollanda’ya gelmeyen Mourinho, İstanbul’da belki kenarda olabilir! Zira dün kenarda bir Mourinho etkisi göremedim ben. 2016’da De Kuip’te dev bir Dick Advocaat vardı kulübede. Ozan’larla-Şener’lerle-Alper’lerle iki maçta da yenmişti Feyenoord’u. Bu Mourinho ise henüz belirgin bir fark yaratmıyor, sadece transfer istediğini ima eden oyuncu değişiklikleri yapıyor kenarda.

