Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert eleştiri! 'Asensio hangi depoda bekliyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile kozlarını paylaştı. 2 maçlı eleminasyon sistemi ile oynanan turun ilk maçını Feyenoord, 2-1 kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'AMAN ALLAH'IM YANDIK DEDİM'

Maçta konuşulacak çok şey var. İlk 36 dakika Fenerbahçe'nin Feyenoord deplasmanında gösterdiği performans, 36'dan 86'ya kadar gösterdiği performans. Amrabat golü atınca böyle biter dedik ama halı sahada yenilmeyecek iki tane uzun Oosterwolde ve Brown'un arasından kafayla gol yedik. İlk 30 dakikayı izledik 'Aman Allah'ım yandık' dedim. 36. dakikada En-Nesyri, İrfan'a bir top attı... İrfan'ın atletizmi yok. Duran'a gelse kaleye gidebilirdi."

'GEÇEN SENEDEN FARK NE'

"İlk 30 dakikadaki rezalet futbolu izledikten sonra umutlandık. Bu umudun karşısında Brown'un kestiği topta Amrabat'la 1-1 yaptı ama sonra uzatmalarda gol. Şu uzatmalara dikkat edelim. Feyenoord'la ilgili 'Şunu nasıl kaçırdı' diye not almadım. Şu ikinci golü yemeyeceksin. Geçen seneden fark ne? Geçen sene ligde Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalmış Fenerbahçe... Tribün en son ıslıklanacak Tadic'i bile ıslıkladı. Dzeko da öyle. Sen bu sene Feyenoord maçına tek yeni transfer Brown'la başlıyorsun. Asensio hangi depoda bekliyor? Bu maçta prestij var. Şampiyonlar Ligi'ne girersen 17 yıl o müziği dinlemeyen Fenerbahçe taraftarı rahatlayacak. Geçen seneden tek farklı isim var. Aklım almıyor."

'GEÇEN SENEDE KAMPIN YILDIZIYDI'

"Buradan Fenerbahçe yönetimine, Ali Koç'a ve Mourinho'ya şunu söylüyorum. Bütün hazırlık maçlarında Szymanski'yi oynattın. İrfan, Oğuz, Fred, En-Nesyri çıktı ama Szymanski sahadaydı. Kampın yıldızı. Geçen sene de kampın yıldızıydı. Bugün ne oynadı?"

'İRFAN CAN KAHVECİ NEREDE OYNADI BUGÜN'

"17. dakikada kampın yıldızı Szymanski orta sahada topu aldı. Bomboş topu kaptırdı. Dönen topu aldılar, Moussa vurdu sonra Timber'le golü buldular. Szymanski topu kaybetmeseydi bu baskı yenmeyecekti. Bugün sol ön mü oynadı orta sahada mı oynadı. İrfan Can Kahveci nerede oynadı bugün? Duran'ı neden oynatmadın? Geriden oyun kurulamıyor neden? Fred ve Amrabat'ı bir kovaladılar oyun kurulamadı. İlk 36 dakika geçen seneden daha kötü bir Fenerbahçe vardı. Amrabat güzel bir gol attın ama seni yollamayı düşünüyorlardı. Allah'tan gol attı. 2-1 iyi skor. Senin En-Nesyri'n var. Bu takıma Fenerbahçe gol veya goller atar dedim. Duran, En-Nesyri'ye kesti En-Nesyri, Duran'a kesti. Yazık ya! Duran bir girdi oyunda görmedim. Bana göre iyi skor. Fenerbahçe bu turu geçebilir."

'11 YILDIR TARAFTAR BİR ŞEY BEKLİYOR'

"Duran bir koşu attı Semedo atabilse karşı karşıya kalacak. Uyumsuzluk var ama 11 yıldır taraftar bir şey bekliyor. 36-86 darası bir sıkıntı yok. Bizim beklediğimiz Fenerbahçe mi? Eylül'de seçim olacak denilip bu maça tek transferle çıkman Fenerbahçe'deki oyun aklı, bu stratejileri kim düzenliyor? Kadroyu kim kuruyor? Burayı iyi analiz etmek lazım. Bütün transferlerini hazır etmiş bir şekilde bu maça çıkman lazımdı. Kadro ortada. Oosterwolde geçen sene de vardı. Hepsi vardı. Amrabat yollanacak deniyor bugün 11 oynuyor. Szymanski kamplarda uçuyor resmi maçlarda... Benim aklım almıyor. Sinirlendiğimiz nokta ilk 35 dakika. Sonrasında topa sahipken Fenerbahçe'nin net pozisyonlar üretememesi..."

'SİZ NEDEN KAMPA GİDİYORSUNUZ'

"Böyle maçlarda geriden çıkamazsan uzun atarsın. En-Nesyri topu tutacak bir oyuncu değil. Duran, hoca seni oyuna alıyor.. Şaka gibi ya! Sağ bek mi oynadı? Beşiktaş'ı izliyoruz Abraham topu alıyor kimse yardıma gelmiyor. Fenerbahçe'yi izliyoruz En-Nesyri kenara gidip orta kesiyor. İrfan Can Kahveci nerede oynuyor belli değil. Geçen seneki Oğuz'un yarısını göremedik. Atletik dediğimiz Brown karşı karşıya atsa 1-1 olacak ama gol vuruşu en kötü oyuncunun önüne düştü. Benim aklım almıyor. Siz neden kampa gidiyorsunuz. Kampta ne çalışıyorsunuz? Üç tane orta kestin rakip aldı. Benim aklım almıyor. Mourinho gibi bir teknik direktör artık bunları yönet. Geçen seneden farklı ne var? Fenerbahçeliler memnun mu?"

'BU OYUNLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRSEN NE OLUR'

"Bu turu geçsen Benfica ile oynayacaksın büyük ihtimalle. Bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ne girsen ne olur. Skor iyi. 2-1 döner içerde. İlk yarı seyirciyle beraber gol atıp eleyebilirsin. Feyenoord gol atar gol yer. Bu takımı Kadıköy'de boğacaksın. Oğuz oynuyor orta yok. Mert Müldür ileri çıkamadı. Kanat yok. Asensio hangi depoda bekliyor? Asensio sol ön oynar on numara oynar sağ ön oynar. Sağ ayağıyla bugün bazılarının yaptığından daha iyisini yapar. Kerem Aktürkoğlu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Kerem'e yüzde 200 ihtiyacı var. Alınır mı alınmaz mı..."

'İKİNCİ MAÇA ÇOK İYİ BAŞLAMASI LAZIM'

"Senin önceliğin Şampiyonlar Ligi değilse transferlerin gecikmesini anlarım. Feyenoord'u bulabileceğin en iyi durumda buldun. Nice, Benfica, Club Brugge gibi takımları istemezsin. İkinci maça çok iyi başlaması lazım. İki pas hatasında ıslık sesleri yükselir. Bazı oyuncular mimli taraftarların gözünde. Bir top kaybında etkileniyorlar. Taraftar iç sahada iyi oyun istiyor."

