Feyenoord-Fenerbahçe maçı öncesi Rodrigues’ten itiraf: Zorlanacaklar!

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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşması önce Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu. Feyenoord efsaneleri Robin van Persie ve Dirk Kuyt, futbol kariyerlerinin son dönemlerini Fenerbahçe’de geçirmişti. Ayrıca Rotterdam doğumlu Garry Rodrigues de Fenerbahçe'de iki sezon forma giymişti.

Sözlerine, daha önce Galatasaray'da oynamasına karşın Fenerbahçe’ye transferiyle başlayan Rodrigues, “Feyenoord’dan Ajax’a gitmek gibi ama biraz daha çalkantılı,” dedi. Yıldız oyuncu, “Başlangıçta hoş bir süreç değildi ve oldukça zordu. Sosyal medyanın ve gazetelerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Aslında Galatasaray’a geri dönmem gerekiyordu ama Fenerbahçe beni iki yıllığına kiralamak için hızlı davrandı. Ailem hâlâ İstanbul’daydı, bu yüzden biraz da ailevi bir meseleydi. Sonuç olarak Fenerbahçe’de çok güzel yıllar geçirdim.” dedi.

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Feyenoord altyapısında şans arayan Rodrigues, o dönemde yeterli fiziksel gelişimi gösteremediği için kadro dışı kaldı. Rodrigues o günlere dair, “O zamanlar U17 takımındaydım ve daha kış gelmeden bana ‘Bu sezon kritik geçecek’ dediler. Fiziksel olarak zayıftım. Boyum da kısaydı. Ancak 18’imden sonra uzamaya başladım. Yine de De Kuip’te oynamak hep hayalimdi” ifadesini kullandı.

“FENERBAHÇE ZORLANACAK”

Feyenoord’un A takımında forma giyme hayali artık yaş itibarıyla zor görünse de Rodrigues, De Kuip atmosferini yaşadığını vurguluyor: “Altyapı maçlarında da o stadyumda oynuyorduk ve tribünler dolu oluyordu. Bu bambaşka bir seviye. Fenerbahçe de burada zorlanacaktır. Türkiye’de dolu statlara alışıklar ama De Kuip gerçekten ‘next level’.”

Yıldız oyuncu konuşmasının devamında, “’Het Legioen’ (Feyenoord taraftar grubu) her zaman Feyenoord’un arkasında durur. Bu da onları kendi sahasında her zaman daha güçlü yapar. Türkiye’de de durum aynı. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin inanılmaz sadık taraftarları var. Onların desteği gerçekten büyük bir keyif” dedi.

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“Özellikle Galatasaray’ın son yıllarda daha fazla şampiyonluk kazanması, Fenerbahçe için çok zor,” diyen Yeşil Burun Adalı oyuncu, “Fenerbahçe artık gerçekten bir şampiyonluk istiyor. Taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Neyse ki şimdi José Mourinho ile yeni bir yapılanma içine girdiler; tecrübeli ve büyük isimlerle.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf yönlerinden bahseden Rodrigues, son olarak şu sözleri söyledi:

“Bireysel anlamda maçı koparabilecek oyunculara sahipler. Ama takım olarak bazı zaafları var. Feyenoord ise daha dinamik ve futbol odaklı bir oyun oynuyor. İlk maçı da kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçe’nin daha fazla tecrübesi olabilir ama De Kuip’te ne olacağını asla bilemezsiniz.”

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