Feyenoord-Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi! Kulüp açıklama yaptı

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Hollanda’da oynanacak müsabaka TSİ 22:00’de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLET KRİZİ

Hollanda temsilcisi, bu sezon fiziki biletlerden vazgeçip ilk kez qr kod ile stadyuma giriş sistemini başlattı.

Taraftarların qr ile girişte sorun yaşamasından dolayı kulüp idarecilerine sosyal medyada eleştiriler yönetildi.

Kulüp yetkililerince yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi işlerin yoluna koyulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklaması yapıldı.