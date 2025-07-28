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Feyenoord - Fenerbahçe eşleşmesinin hakemleri belli oldu!

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Feyenoord
Feyenoord - Fenerbahçe eşleşmesinin hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 21:50

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Rövanş karşılaşmasında ise Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da Feyenoord ile karşılaşacak.

UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Oscar Johnson olacak.

İki ekip arasındaki maçta Carlos del Cerro Grande, Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Martinez Munuera AVAR'da görev yapacak.

Kadıköy'de oynanacak olan rövanş karşılaşmasında ise Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Feyenoord

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