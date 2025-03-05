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Feyenoord 0-2 Inter (Şampiyonlar ligi maçı)

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#Feyenoord#Inter#UEFA Şampiyonlar Ligi
Feyenoord 0-2 Inter (Şampiyonlar ligi maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 22:48

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord'u deplasmanda 2-0 yendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Inter, Hollanda'daki mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Serie A ekibi, 38. dakikada Marcus Thuram'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Inter, Lautaro Martinez'in 50. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İtalyan ekibinde Piotr Zielinski, 65. dakikada kullandığı penaltıda kaleciye takıldı ve topu ağlara gönderemedi.

Maçta başka gol olmadı ve Inter maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde başladı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması 11 Mart Salı günü İtalya'da oynanacak.

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#Feyenoord#Inter#UEFA Şampiyonlar Ligi

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