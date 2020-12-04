MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFethiyespor, Mesut Toros’la zirvede! 7 maçtır bileği bükülmüyor...
GeriFutbol Fethiyespor, Mesut Toros’la zirvede! 7 maçtır bileği bükülmüyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
FETHİYE (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Fethiyespor, Mesut Toros’la zirvede! 7 maçtır bileği bükülmüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fethiyespor, Mesut Toros’la zirvede! 7 maçtır bileği bükülmüyor...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta geçen sezon ortasından beri kulüpte görev yapan teknik direktör Mesut Toros yönetiminde bu sezon zirveye damga vuran Fethiyespor, en yakın rakibi Nazilli Belediyespor’un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Grupta 7 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor, üst üste 3 galibiyetle liderliği Nazilli Belediyespor’dan devralıp rakibine 4 puan fark attı.

Daha önce 2014-15 sezonunda 2’nci Lig’de görev yaptığı Muğla temsilcisinde şampiyonluk dışında bir düşüncelerinin olmadığını belirten Mesut Toros, "Sezon başından beri planlı ve sistemli çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Kolej takımı havasındayız. Lider olmak güzel ama asıl önemli olan sezon sonuna kadar bunu korumak. Tek hedefimiz, tek hayalimiz şampiyonluk. Bu yolda maddi-manevi sürekli yanımızda olan Başkanımız Esat Bakırcı’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Toros, ligde 2018-19 sezonunda Karşıyaka’ya Play-Off oynatmıştı.

 

Fethiyespor, Mesut Toros’la zirvede 7 maçtır bileği bükülmüyor...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle