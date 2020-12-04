Fethiyespor, Mesut Toros’la zirvede! 7 maçtır bileği bükülmüyor...

Grupta 7 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor, üst üste 3 galibiyetle liderliği Nazilli Belediyespor’dan devralıp rakibine 4 puan fark attı.



Daha önce 2014-15 sezonunda 2’nci Lig’de görev yaptığı Muğla temsilcisinde şampiyonluk dışında bir düşüncelerinin olmadığını belirten Mesut Toros, "Sezon başından beri planlı ve sistemli çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Kolej takımı havasındayız. Lider olmak güzel ama asıl önemli olan sezon sonuna kadar bunu korumak. Tek hedefimiz, tek hayalimiz şampiyonluk. Bu yolda maddi-manevi sürekli yanımızda olan Başkanımız Esat Bakırcı’ya teşekkür ediyoruz" dedi.



Toros, ligde 2018-19 sezonunda Karşıyaka’ya Play-Off oynatmıştı.

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