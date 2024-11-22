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Fethi Pekin: TFF'ye dava açtık, adalet arıyoruz

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#Fenerbahçe#TFF#Fethi Pekin
Fethi Pekin: TFFye dava açtık, adalet arıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

Fenerbahçe Yöneticisi Fethi Pekin, saha içi ve dışında mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

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Fenerbahçe yöneticileri Fethi Pekin ve Alper Alpoğlu, kulüp avukatı Erden Gürden’le birlikte dün HT Spor yayınına katılarak kulübün hukuki konuları hakkında bilgi verdi.

Pekin, 3 Temmuz 2011’deki operasyonun bir kumpas olduğunu vurgulayarak, “FETÖ’cü polis, savcı ve hakimler tarafından gerçekleştirilen bu kumpas nedeniyle uğradığımız zararın tazminiyle ilgili TFF’ye dava açtık. Biz devletle helalleşmek istiyoruz. Saha içi ve dışında adalet ve fair-play arayışındayız” dedi.

G.SARAY’A BAHiS GÖNDERMESi

Alpoğlu ise Galatasaray’a göndermede bulunarak, “Bir kulüp sırtına yasa dışı bahis sitesinin adının sonuna eklenti koyarak maça çıktı. 90 dakika boyunca yapabileceği bütün reklamı yaptı. Başkanımız yasa dışı bahis konusunda en büyük mücadeleyi verenlerden biridir. 10’un üzerinde kuruma başvuru yaptık, bu tüm Türk futbolunun, Türkiye’nin konusu” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#TFF#Fethi Pekin

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