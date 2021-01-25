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GeriSpor Ferro kimdir nereli kaç yaşında? Transfer gündeminin odağında yer alıyor!
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Spor Arena
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Ferro kimdir nereli kaç yaşında? Transfer gündeminin odağında yer alıyor!

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Ferro kimdir nereli kaç yaşında? Transfer gündeminin odağında yer alıyor!
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Ferro, adı transfer haberlerinde geçmesiyle birlikte kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. Şu ana kadar kariyerinin tamamını Portekiz'de sürdüren Ferro, Portekiz Milli Takımı'na da seçilmiştir. Peki, Ferro kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Ferro'nun oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler

Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı. 

Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.

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