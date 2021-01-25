Ferro kimdir nereli kaç yaşında? Transfer gündeminin odağında yer alıyor!
Ferro, adı transfer haberlerinde geçmesiyle birlikte kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. Şu ana kadar kariyerinin tamamını Portekiz'de sürdüren Ferro, Portekiz Milli Takımı'na da seçilmiştir. Peki, Ferro kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Ferro'nun oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler
Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.
Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.
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