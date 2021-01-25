Ferro kimdir nereli kaç yaşında? Transfer gündeminin odağında yer alıyor!

Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.

Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.