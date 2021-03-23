Ferrari Esports Series 2021 kayıtları açıldı

Geçtiğimiz sene 20,000’den fazla oyuncunun katıldığı Ferrari Esports Series’in 2021 elemeleri başlıyor. Turnuvanın kazananı ise paranın satın alamayacağı bir fırsatla ödüllendirilecek.

Ferrari, 2020’de büyük başarı yakalayan Ferrari Esports Series’in 2021 yılında gerçekleşecek etkinliğinin Nisan ayında başlayacağını duyurdu. 2020 senesinde gerçekleşen Ferrari Esports Series’in şampiyonu 21 yaşındaki İtalyan yarış oyuncusu Giovanni De Salvo olmuştu.

Bu sene gerçekleşecek turnuvada Kunos Simulazioni Assetto Corsa kullanılacak ve bunun yanı sıra Ferrari’nin çeşitli araçları oyunda yer alacak. Bu sene turnuvada yer alacak iki özel araç da bulunuyor: Ferrari 488 Challenge Evo ve Ferrari 488 GT3 Evo.

Ferrari ise ödül olarak parayla satın alınamayacak bir fırsat vaat ediyor. Ferrari Esports Series 2021’nin kazananı Ferrari Driver Academy Esport Takımının bir üyesi olmaya hak kazanacak.

Turnuva için kayıtlar Ferrari Esports Series resmi sayfasında başladı. Kayıtlara İngiltere dâhil olmak üzere Avrupa bölgesinden katılımcılar başvurabiliyor. İnternet sitesine buradan ulaşılabilir.

Yarışçıların yeterliliklerini kanıtlamalarının gerekeceği eleme aşaması, 5 Nisan’dan Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek dört turdan oluşuyor. En iyi 48 yarışçı Ağustos-Eylül arasında rekabet ederek büyük finale yükselmeye çalışacak. Büyük finalde yarışacak 24 katılımcı ise Aralık ortasında başlayacak rekabette hünerlerini sergileyecek. En iyi oyuncu 2021 Ferrari Esports Series Şampiyonu unvanına sahip olacak.

Diğer seneye kıyasla turnuva formatında önemli bir değişiklik var. Turnuvaya katılan yarışmacılar sezon boyunca farklı ödül havuzları içeren etkinliklerde de yarışabilecek. Bununla birlikte sürece eğlence katarak rekabeti biraz daha kızıştırmak amaçlanıyor.