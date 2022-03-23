Fernando Santos'tan Türkiye'ye övgü! "Kaliteli oyuncuları var, agresif bir takım..."

İşte Fernando Santos'un açıklamaları...
"YÜKSEK KONSANTRASYONLA TÜRKİYE MAÇINA HAZIRIZ""TÜRKİYE’NİN ÇOK İYİ FUTBOLCULARI VAR"
Tecrübeli teknik adam, takımdaki geleceğinin değil, maçın önemli olduğunu dile getirirken, "Geleceğim hakkında değil oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun için yüksek konsantrasyona sahibiz ve hazırız. Buraya gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılabilmek. Şu an Türkiye maçına odaklandık" diye konuştu.
"BİZİM İÇİN FİNAL"
Türkiye ile final maçı oynayacaklarını söyleyen Santos, "Yarın bizim için bir final. Son maçımızda kaybetmemize rağmen, gerekeni sahada vermemize rağmen yarınki maç için pozitif düşünüyoruz" dedi.
"TAKIMA ÇAĞIRILAN OYUNCULARIN HEPSİ TECRÜBELİ"
Takımda eksik oyuncular olmasına rağmen, takımdaki isimlere güvendiğini belirten Santos, "Ruben Dias, Ruben Neves fark etmez. Çağırdığım oyuncularımın hepsi tecrübeye sahip. Onların hepsi 11 milyon için oynayacak. Verebileceğimizin en iyisini sahada vereceğiz. Futbolcuların güvensizlik gibi bir durumu yok. Milli takıma bugüne kadar yardımcı oldukları gibi yarın da yardımcı olacaklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin iyi bir takım olduğunu söyleyen 67 yaşındaki teknik direktör, "Bunu futbolcular belirleyecek. İngiltere’de, Fransa’da, İtalya’da oynayan futbolcuları var. Türk futbolu harika bir yere sahip. Çok kaliteli ve yaratıcılar. Gerçekten agresif yapıya sahipler. Kalpten oynuyorlar. Doğal olarak kendi halkları, aileleri için oynayacaklar. Önemli olan oyun. Irkı, dili, dini önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü, dayanıklı ve yetenekli olmalıyız. Türkiye’nin çok iyi futbolcuları bulunuyor. Sonucu belirlemeye yönelik Türkiye’nin çok değerli futbolcuları var" açıklamasında bulundu."YARINKİ OYUN GİT-GEL ŞEKLİNDE OLACAK"
Maç için 11’ini hemen hemen kurduğunu söyleyen Santos, "Yarınki oyun git-gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları ise negatif olabilir. Oyuncular Dragao Stadı’nda ellerinden geleni yapacaklar. 11’im aşağı yukarı belli. Bazı ufak tefek şüphelerim var. Maça 24 saat var ve bir şeyler değişebilir" dedi."PORTEKİZ’E BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞATACAĞIZ"
Sırbistan’a kaybettikleri son maçı da değerlendiren Santos, "Kötü oynadık ve iyi oynayabilseydik şu an da burada olmayacaktık. Daha önce de söyledim. Geriye dönerek aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Maksimum kalitemizi göstererek yeneceğiz. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Portekiz’e büyük bir mutluluk yaşatacağız" diye konuştu.
JOSE FONTE: "ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Portekiz’in 38 yaşındaki stoperi Jose Fonte de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Milli takımda olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Fonte, "Önemli bir durum. Ailemizin, çocuklarımızın, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız" diye konuştu."YARIN BURAK İLE ARAMIZDA ARKADAŞLIK OLMAYACAK"
LOSC Lille’den takım arkadaşı Burak Yılmaz ile rakip olacağı hatırlatılan Fonte, "Burak eminim ki en iyi şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde kendi takımımı savunacağım. Yarın Burak Yılmaz ile aramızda arkadaşlık olmayacak. İkimiz arasında büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyonda olup, Burak ve ekibine karşı oynayacağız" diye konuştu."YARIN BİZE DIŞARDAN EN BÜYÜK DESTEĞİ PEPE VERECEKTİR"
Lille’de forma giyen Tiago Djalo’nun milli takıma ilk kez çağırılması hakkında da konuşan Fonte, "Bütün oyuncular gibi çağırılmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Djalo da ilk kez burada olduğu için çok mutlu ve gururlu. Yarın en iyisini vereceğine inanıyorum. Djalo çok sakin bir oyuncu. Biz onlara göre daha yaşlı ve tecrübeliyiz. Ancak o da elinden gelenin en iyisini yapacak. En iyi şekilde futbolunu oynayıp, takımımıza elinden gelen desteği verecektir. Pepe de bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim ve milli takım
için her zaman hazır bir oyuncuydu. Eminim ki yarın bize dışardan en büyük desteği verecek" şeklinde konuştu."MİLLİ TAKIM AŞKI İÇİN BURADAYIZ"
Yarın oynanacak karşılaşma hakkındaki düşünceleri sorulan Fonte, "Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Karşımızdaki rakibimiz eminim ki elinden geleni yapacak. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz ve daha iyi olacağız. Milli takım aşkı için buradayız. Yarın akşam başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün ülke, oyuncular, ailelerimiz bizimle olacak" ifadelerini kullandı.