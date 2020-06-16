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Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Fernando Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması

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Fernando Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması
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Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.

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  • Fernando Musleranın doğum günü hastanede kutlandı
  • Fernando Musleranın doğum günü hastanede kutlandı
  • Fernando Musleranın doğum günü hastanede kutlandı
  • Fernando Musleranın doğum günü hastanede kutlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi.

Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi. Başarılı file bekçisi eşi Patricia Callero ile pastadaki mumları üfledi.

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