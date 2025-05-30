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Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama geldi

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#Transfer#Galatasaray#Fernando Muslera
Fernando Musleranın yeni takımı belli oluyor Resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 13:51

Dün yaptığı basın toplantısında Galatasaray'dan ayrılacağını ve bu akşam son kez sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıklayan Fernando Muslera'nın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda 19 kupa kazanan ve sarı-kırmızılı takımın tarihine adını altın harflerle yazdıran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, dün düzenlediği basın toplantısında bu akşam oynanacak Başakşehir maçında son kez Galatasaray kalesini koruyacağını ve ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Kariyerine devam edeceğini ancak ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini belirten 39 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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PENAROL RESMEN AÇIKLADI: 'İSTİYORUZ!'

Uruguay 1. Lig ekiplerinden CA Penarol'un yöneticisi Edgardo Novic, teknik direktörü Diego Aguirre'nin Fernando Muslera'yı takımda görmek istediğini söyledi.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Diego Aguirre ile Muslera hakkında bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi" şeklinde konuştu.

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Novic, Muslera'yı Penarol'e kazandırabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fernando Musleranın yeni takımı belli oluyor Resmi açıklama geldi

52 KEZ ŞAMPİYON OLDU, 5 KEZ LIBERTADORES'İ KAZANDI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Penarol'un Uruguay Ligi'nde 52 şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı-siyahlı ekip 5 kez de Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores'i kazanmış durumda.

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#Transfer#Galatasaray#Fernando Muslera

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