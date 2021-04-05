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GeriFutbol Fernando Muslera'nın forması 15 bin liraya satıldı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Fernando Muslera'nın forması 15 bin liraya satıldı!

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Fernando Muslera'nın forması 15 bin liraya satıldı!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme töreninde imzaladığı forma açık artırma sonucu 15 bin Türk Lirasına satıldı.

Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini 16 Mart tarihinde yapılan törenle 3 yıllığına uzatmıştı. O törende kaptan Muslera'nın imzaladığı kaleci forması Galatasaray Kulübü tarafından açık artırma ile satışa sunuldu.

Muslera'nın forması için en yüksek teklifi veren Galatasaray Kongre Üyesi ve iş adamı Dinçer Azaphan, 15 Bin Türk Lirası bedel ile formanın sahibi oldu.

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