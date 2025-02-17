×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fernando Muslera'dan Victor Osimhen itirafı: 'Ona müteşekkiriz!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Muslera#Osimhen
Fernando Musleradan Victor Osimhen itirafı: Ona müteşekkiriz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 22:36

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, yeni transfer Przemyslaw Frankowski ve attığı gollerle yıldızlaşan Victor Osimhen, maç sonu dikkat çeken sözler sarf etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Muslera ve Frankowski açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"MASKESİNİ TAKMAK İSTEDİM"

Urugaylı file bekçisi açıklamasını ise, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz." ifadeleriyle sonlandırdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRizespor - Galatasaray maçında çok tartışılan pozisyon 78. dakikada penaltı itirazı | En-Nesyri - Osimhen yarışı sürüyorRizespor - Galatasaray maçında çok tartışılan pozisyon! 78. dakikada penaltı itirazı | En-Nesyri - Osimhen yarışı sürüyorHaberi görüntüle

"RENKLERDEN ÇOK GALATASARAY'A ODAKLANIYORUM"

Sarı - kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski ise, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum. Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum." dedi.

"MUSLERA KAPTANDAN ÖTE BİR İNSAN"

Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen, "Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir." sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Osimhen

BAKMADAN GEÇME!