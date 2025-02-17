Fernando Muslera'dan Victor Osimhen itirafı: 'Ona müteşekkiriz!'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Muslera ve Frankowski açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"MASKESİNİ TAKMAK İSTEDİM"

Urugaylı file bekçisi açıklamasını ise, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz." ifadeleriyle sonlandırdı.

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"RENKLERDEN ÇOK GALATASARAY'A ODAKLANIYORUM"

Sarı - kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski ise, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum. Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum." dedi.

"MUSLERA KAPTANDAN ÖTE BİR İNSAN"

Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen, "Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir." sözlerini sarf etti.