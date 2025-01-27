Fernando Muslera'dan olay ayrılık açıklaması! 'Henüz karar vermedim ama gitmek istediğim kulüp...'

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY HAYATIMIN KULÜBÜ'

Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuşan, Muslera'nın sözleri şöyle: 'Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü' dedi.

'AYRILMA KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERMEDİM'

'Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum.'

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'NACIONAL'E DÖNMEK İSTİYORUM'

Galatasaray'dan ayrılma konusunda net karar vermediğini ifade eden başarılı eldiven şöyle konuştu: Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers. Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım.

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'HAYALİM URUGUAY ŞAMPİYONLUĞU'

'Gerçekleştirmem gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiçbir zaman Uruguay şampiyonu olamadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum.'

'MELO BENİ NACIONAL'E ÇAĞIRDI'

'Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. "Beni bekle" diye cevap verdim.'