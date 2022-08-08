Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fernando Muslera'dan Nuri Şahin'e övgü ve Torreira sözleri: "Gelmesi için yönlendirdim"

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Muslera#Torreira
Fernando Musleradan Nuri Şahine övgü ve Torreira sözleri: Gelmesi için yönlendirdim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 00:34

Galatasaray'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada kurtarışlarıyla takımının 3 puan kazanmasında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Antalya'da yüksek sıcaklık altında oynanan karşılaşmada Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray lige 3 puanla başladı.

Maçta birçok kurtarışa imza atarak yıldızlaşan, kendi yaptırdığı penaltıda gole izin vermeye Uruguaylı file bekçisi galibiyet hakkında konuştu.

İyi bir rakiple oynadıklarının altını çizen Muslera, "Sezonun ilk maçı zor oldu. İyi bir rakiple oynadık. En iyi oynadığımız maçtı diyemeyiz. Rakibimizde Nuri Hoca var. Kendini iyi geliştirdi." dedi.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Torreira hakkında da konuşan Muslera, "Torreira ile oynamaktan dolayı çok mutlu olacağım. Gelmesi için yönlendirdim. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki! Okan Buruk çok sinirlendi, Muslera'dan dikkat çeken hareket...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Torreira

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols