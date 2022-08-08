Fernando Muslera'dan Nuri Şahin'e övgü ve Torreira sözleri: "Gelmesi için yönlendirdim"

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Antalya'da yüksek sıcaklık altında oynanan karşılaşmada Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray lige 3 puanla başladı.

Maçta birçok kurtarışa imza atarak yıldızlaşan, kendi yaptırdığı penaltıda gole izin vermeye Uruguaylı file bekçisi galibiyet hakkında konuştu.

İyi bir rakiple oynadıklarının altını çizen Muslera, "Sezonun ilk maçı zor oldu. İyi bir rakiple oynadık. En iyi oynadığımız maçtı diyemeyiz. Rakibimizde Nuri Hoca var. Kendini iyi geliştirdi." dedi.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Torreira hakkında da konuşan Muslera, "Torreira ile oynamaktan dolayı çok mutlu olacağım. Gelmesi için yönlendirdim. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.