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Fernando Muslera'dan Malatyaspor beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalar!

#Galatasaray#Muslera#Süper Lig
Fernando Musleradan Malatyaspor beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalar

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

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Mustafa Cengiz'in ölümüne çok üzüldüklerini belirten Fernando Muslera, "Futboldan daha önemli, bizi çok üzüntüye boğan bir haber aldık. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Nur içinde yatsın. Çok saygıdeğer biriydi. Hepimizin başı sağolsun. Bu haber bizi maçtan önce çok üzüntüye soktu." dedi.

Maçta verilmeyen bir penaltıları olduğunu kaydeden tecrübeli kaleci, "Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, eski Fenerbahçeli benim arkadaşım. Kendisine selam söylüyorum." diye konuştu.

Maçın adamının Malatyaspor kalecisi Ertaç olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Öncelikle maçın adamını seçmeye çalışıyordunuz. Tartışmasız Ertaç. Çok iyiydi. Birçok pozisyonu kurtardı. Bize karşı genelde iyi oynuyor kendisi." dedi.

Derbideki tartışmalı pozisyonlara da değinen Fernando Muslera, "Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbide verilmeyen kararlar hem de bugünkü kararlar." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Muslera#Süper Lig

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