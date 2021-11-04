Fernando Muslera'dan Lokomotivli futbolculara tepki

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Lokomotivli oyuncuların zamana geçirmesine tepki gösteren Muslera, "3 puan parolasıyla geldik. Kazanacak fırsatları yakaladık. Şans ayağınıza geldiğinde fırsatları değerlendirmelisiniz. Değerlendiremedik. Beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettik. Bu tip seviyelerde pozisyon geldiği zaman mutlaka rakibi cezalandırmak lazım. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. 1 anlık konsantrasyon kaybı cezalandırılabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu konuya daha çok çalışacağız." diye konuştu.