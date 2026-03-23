Fernando Muslera'dan Galatasaray ve Türkiye açıklaması: 'Çok şey borçluyum'

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde ayrılarak Estudiantes'in yolunu tutan sarı-kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay basınına konuştu.

Uruguay Milli Takımı'nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan 39 yaşındaki kaleci, Galatasaray'daki günleri hakkında da açıklama yaptı.

İşte Fernando Muslera'nın sözleri;

Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı.

BİR GURUR KAYNAĞI

Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak. Elimden geldiğince katkı sağlamak için buradayım. Rochet ile konuştum ve çok iyi anlaşıyoruz. En önemli şey, Uruguay'ın kalesinin iyi korunduğunu bilmek.

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM

Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim.

GURUR VE MUTLULUK

Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları.