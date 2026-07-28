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Fernando Muslera'dan Dünya Kupası itirafı: 'Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim!'

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#Fernando Muslera#Uruguay Milli Takımı#Dünya Kupası
Fernando Musleradan Dünya Kupası itirafı: Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:38

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası sonrası yaşadığı zor dönemi anlattı.

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2026 Dünya Kupası'nda yaptığı hataların ardından yoğun eleştirilerin hedefi olan Fernando Muslera, turnuva sonrası geçirdiği zor günleri anlattı.

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Uruguaylı kaleci, Estudiantes taraftarının kendisine gösterdiği ilginin ve kulüp çevresinden aldığı desteğin bu süreçte kendisini ayakta tuttuğunu ifade etti.

Fernando Musleradan Dünya Kupası itirafı: Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim

"Sadece taraftarlardan değil, Dünya Kupası'nın ardından kulüp içinden ve takım arkadaşlarımdan gelen mesajlar da benim için çok değerliydi. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. O dönemi iyi geçirmedim ama neler yaşandığını, bunların nasıl geliştiğini ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini de biliyorum. Her zaman daha fazla zorlukla karşılaşmayı umduğumu söyledim çünkü bunlar beni daha da güçlendiriyor. Ben böyle biriyim ve meydan okumaları bu şekilde karşılıyorum."

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#Fernando Muslera#Uruguay Milli Takımı#Dünya Kupası

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