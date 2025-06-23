Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı! İşte Galatasaray’dan sonraki adresi

Haberin Devamı

Galatasaray’da geçirdiği 14 yılın ardından Güney Amerika’ya dönen Fernando Muslera, transfer olacağı takımı duyurdu.



Uruguaylı eldivenin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:









“Libertadores’te tekrar oynayacağımdan dolayı çok motiveyim.

14 yıl sonra yeni bir kulüpte, yeniden bir kariyere başlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Tarihi, geçmişi önemli bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz’da, (Velez’e karşı Arjantin Süper Kupası finali) final maçı var.

Haberin Devamı

PENAROL’UN NEDEN REDDETTİ?

Hem Türkiye’deki basın toplantısında hem de buraya geldiğimde fikrimi açıkça belli ettim. Evime yakın olmak istedim ve Penarol ile Estudiantes’in teklifleri oldu. Estudiantes’i tercih ettim, bu karardan dolayı mutluyum. Kariyerimde harika bir adım attığımı düşünüyorum.





Nacional ile oynamaktan keyif aldığım turnuva olan Libertadores’e geri döndüğüm için çok mutluyum.

Diego Aguirre ile konuştum, ona çok teşekkür ederim, kendisine minnettarım.