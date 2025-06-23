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Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı! İşte Galatasaray’dan sonraki adresi

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#Fernando Muslera#Galatasaray#Estudiantes
Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı İşte Galatasaray’dan sonraki adresi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 16:58

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Muslera, yeni takımını duyurdu.

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Galatasaray’da geçirdiği 14 yılın ardından Güney Amerika’ya dönen Fernando Muslera, transfer olacağı takımı duyurdu.

Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı İşte Galatasaray’dan sonraki adresi


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Uruguaylı eldivenin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı İşte Galatasaray’dan sonraki adresi


 “Libertadores’te tekrar oynayacağımdan dolayı çok motiveyim.

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14 yıl sonra yeni bir kulüpte, yeniden bir kariyere başlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Tarihi, geçmişi önemli bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz’da, (Velez’e karşı Arjantin Süper Kupası finali) final maçı var.

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Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı İşte Galatasaray’dan sonraki adresi

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PENAROL’UN NEDEN REDDETTİ?

Hem Türkiye’deki basın toplantısında hem de buraya geldiğimde fikrimi açıkça belli ettim. Evime yakın olmak istedim ve Penarol ile Estudiantes’in teklifleri oldu. Estudiantes’i tercih ettim, bu karardan dolayı mutluyum. Kariyerimde harika bir adım attığımı düşünüyorum.

Fernando Muslera yeni takımını resmen açıkladı İşte Galatasaray’dan sonraki adresi



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Nacional ile oynamaktan keyif aldığım turnuva olan Libertadores’e geri döndüğüm için çok mutluyum.

Diego Aguirre ile konuştum, ona çok teşekkür ederim, kendisine minnettarım.

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#Fernando Muslera#Galatasaray#Estudiantes

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