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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 21:15,Son Güncelleme:/

Fernando Muslera: "Utanç verici bir gece"

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Fernando Muslera: "Utanç verici bir gece"
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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Utanç verici bir gece yaşadık, futbolun konuşulacak bir durumu yok. Taraftarsız oynama kararı alındı, bizim canımız yok mu? Rakip takım, çalışanlar, hepsi riskin içinde. Taraftarın gelmediği bir yerde, bu maç niye oynanıyor?

"YAPILAN BİZE SAYGISIZLIK"

Yapılan hem bize saygısızlık, hem taraftarlara saygısızlık. Taraftarlar böyle maçlara gelebilmek için para biriktiriyorlar. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maça çıkıyoruz?

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece

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