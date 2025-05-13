Fernando Muslera: 'Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz!'

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Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları;

"ÇOĞU YILLARDA ÇİFT KUPA KAZANDIK"

"Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum."

"19 KUPA İLE TARİHE GEÇMEK..."

"Yarından itibaren 5 gün çok önemli bizim için. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder ama şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız. Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor ve umarım galip geliriz."

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ

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"Uğurcan Çakır ile aramız çok iyi. Kendisini kanıtlamış bir kaleci. Onunla ilgili bir şey söylemek bana düşmez. Hem kaptanlık yapıyor, hem de kalecilik yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Uğurcan'ın kapasitesi çok belli. Onun kendi kararlarının alınması gerekiyor."