Fernando Muslera tarihe geçti, taraftarla barıştı, veda eder gibi konuştu

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Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Muslera, dün rekor maçına çıkarken, taraftarlar da Uruguaylı file bekçisini bağırlarına bastı. Sarı kırmızılı taraftarlar, “İçimizden biri, seviyoruz seni, takma ona buna, Fernando Muslera” ifadelerinin yer aldığı bir pankart açarken, Muslera, maç öncesi saha ortasına kadar gelip üçlü çektirdi.

Konya maçı ile birlikte 429. kez G.Saray formasını giyen ve Bülent Korkmaz’ın 428 maçlık rekorunu geride bırakarak tarihe geçen tecrübeli kaleci maçtan sonra şunları söyledi:

“429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor. Anı yaşıyorum. Her anın keyfini çıkarıyorum. İyi ve mutlu olmalıyım. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur.”