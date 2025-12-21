Fernando Muslera tarihe geçti! 1 haftada 2. kupasını kazandı

Haberin Devamı

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Estudiantes 2-1 kazandı.

Estudiantes, maçın 51. dakikasında Zapiola'nın golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 79. dakikada Lucas Alario, skoru 1-1'e getirdi. Alario 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Estudiantes harika bir geri dönüşle kupayı kazandı.

🏆 Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın formasını giydiği Estudiantes, ligde yaptığı gibi Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda da inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak kupayı müzesine götürdü. pic.twitter.com/qXEH6wmKuv — Spor Arena (@sporarena) December 21, 2025

BİR HAFTADA İKİNCİ KUPA

Estudiantes, 14 Aralık'ta Arjantin Ligi'nde 2. Aşama Final karşılaşmasında Racing Club ile karşılaşmış ve rakibini yenerek şampiyon olmuştu. Muslera böylelikle bir haftada iki kupa kazanmayı başardı.

Muslera, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.