Fernando Muslera tarihe geçti! 1 haftada 2. kupasını kazandı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 11:00

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda Platense ile karşı karşıya geldi. Estudiantes, Platense'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Estudiantes 2-1 kazandı.

Estudiantes, maçın 51. dakikasında Zapiola'nın golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 79. dakikada Lucas Alario, skoru 1-1'e getirdi. Alario 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Estudiantes harika bir geri dönüşle kupayı kazandı.

BİR HAFTADA İKİNCİ KUPA

Estudiantes, 14 Aralık'ta Arjantin Ligi'nde 2. Aşama Final karşılaşmasında Racing Club ile karşılaşmış ve rakibini yenerek şampiyon olmuştu. Muslera böylelikle bir haftada iki kupa kazanmayı başardı.

Muslera, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

