×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fernando Muslera sezon sonunu işaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig
Fernando Muslera sezon sonunu işaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 20:49

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Fernando Muslera, “Çok önemli bir 3 puandı. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray sezonun 17’nci haftasında Kayserispor’a konuk oldu. Galatasaray’ın maçı 5-1’lik skorla kazandığı maçın ardından kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, “Her şeyden önce takım kaptanı olarak Berat kardeşimize ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Maçla ilgili olarak da öncelikle çok önemli bir 3 puandı. Maçın ilk yarısında biraz gel git oldu. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde de lider olarak gidiyoruz. 8 puan fark önemli. Hala ilk yarın bitmesine 1-2 maçımız var. Önümüzde uzun bir yol var. Lig ve kupa maçlarımız var, daha önümüzde çok maç var. Çok iyi mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum. Yaptığım işi de seviyorum. Konuşacağımız bir şey varsa sezon sonunda konuşuruz. Hiçbir şey Galatasaraylı olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Hocamız çok çalışıyor. Ekibi ve biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandığımız senelerdir verdiğimiz fedakarlığın sonucunda kazanıyoruz. Burada anahtar kelime fedakarlık. Kayserispor taraftarını anlıyorum ama şiddetten kaçınılması gerekiyor. Ama hem şehre hem de stadyuma geldiğimiz zaman çok güzel ortam var” diye konuştu. Muslera son olarak Türkçe ’mutlu yıllar’ diyerek sözlerini noktaladı. 

Gözden KaçmasınOkan Buraktan Fenerbahçe sözleri Farkın önemine dikkat çektiOkan Burak'tan Fenerbahçe sözleri! Farkın önemine dikkat çektiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!