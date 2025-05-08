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Fernando Muslera rekorla vedaya hazırlanıyor!

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#Galatasaray#Muslera#Süper Lig
Fernando Muslera rekorla vedaya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

G.Saray’da 17 kupa kazanan Muslera, takımı duble yaparsa sayıyı 19’a çıkaracak ve Bülent Korkmaz’ı geçerek Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak.

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2011’de geldiği Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanan Fernando Muslera, Türk futbol tarihine geçerek sarı kırmızılılara veda edebilir.

Ligde kalan 4 maçta 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Cimbom 14 Mayıs’ta da Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray sezonu duble sevinçle noktalaması durumunda Uruguaylı eldiven de Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak.

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LİGDE 8. ZAFER PEŞİNDE

Süper Lig’de 2011- 12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında mutlu sona ulaşan Muslera 8. şampiyonluk için artık saatleri sayıyor. Tecrübeli eldiven Süper Kupa’da 6, Türkiye Kupası’nda da 4 olmak üzere toplamda 17 kupa kazanırken bu sayıyı 19’a çıkarması durumunda bir başka G.Saray efsanesi Bülent Korkmaz’ı (18) geride bırakacak.

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#Galatasaray#Muslera#Süper Lig

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