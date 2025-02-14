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Fernando Muslera, o soru sonrası röportajı terk etti! 'Bırakmamı mı istiyorsunuz!'

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#Galatasaray#Fernando Muslera#UEFA Avrupa Ligi
Fernando Muslera, o soru sonrası röportajı terk etti Bırakmamı mı istiyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 01:33

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, gelen soru sonrası verdiği röportajı terk etti.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'a bıraktı. Mücadele sonrası Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, açıklamalar yaptı.

'ORADA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Yenilgiyi değerlendiren Fernando Muslera, Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

'FUTBOLU BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ'

Urugaylı file bekçisi daha sonrasında kendisine yöneltilen "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı?" sorusu üzerine "Şu an futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" yanıtını vererek röportajı terk etti.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#UEFA Avrupa Ligi

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