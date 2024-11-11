Fernando Muslera: Jose Mourinho istemiyorsa gidebilir

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G.Saray Kaptanı Muslera, F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Türk futbolu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 14 yıldır ilk defa kendisini bu şekilde konuşmak zorunda hissettiğini belirten Uruguaylı eldiven şunları söyledi:

AMACIM TÜRK FUTBOLUNU iLERLETMEK

“14 yılda 17 kupa kazandım. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin yanıt vermesi gerekiyor.”

YAPI YOK AYIP VAR

G.Saray Kulübü, maçın ardından yaptığı “Yapı yok, ayıp var!” başlıklı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hakem ve VAR’ın başrol için yarıştığı anlamsız kararlar, ne kadar zor bir galibiyet aldığımızı gösterdi. ‘Yapı yapı’ diyerek her mecrada gözyaşı dökenler, bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır.”