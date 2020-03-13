Fernando Muslera: "İnsan sağlığı futboldan önemlidir"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Ligler ertelensin' açıklamasına yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.



Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Futbolcular dahil her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün." sözlerine yer verdi.





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