MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFernando Muslera: "İnsan sağlığı futboldan önemlidir"
GeriFutbol Fernando Muslera: "İnsan sağlığı futboldan önemlidir"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Fernando Muslera: "İnsan sağlığı futboldan önemlidir"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fernando Muslera: "İnsan sağlığı futboldan önemlidir"
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcular dahil her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Ligler ertelensin' açıklamasına yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Futbolcular dahil her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün." sözlerine yer verdi.

Fernando Muslera: İnsan sağlığı futboldan önemlidir

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle