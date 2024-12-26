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Fernando Muslera için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguay'a dönüş...

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#Transfer#Galatasaray#Muslera
Fernando Muslera için flaş iddia Galatasaraydan ayrılacak mı Uruguaya dönüş...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 20:32

Galatasaray'da 13 yıldır koruyan Fernando Muslera'nın geleceği konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da Fernando Muslera konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Uruguay basınında yer alan habere göre; Muslera, sezon sonu için Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

Haberde; Muslera'nın Uruguay'a dönmek istediği ve gelecek sezon Penarol formasını giymeye yakın olduğu belirtildi.

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Fernando Muslera için flaş iddia Galatasaraydan ayrılacak mı Uruguaya dönüş...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan 38 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi bu yaz sona erecek.

Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig Şampiyonluğu elde ederken 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 6 kez de Türkiye Süper Kupa zaferini elde etti.

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#Transfer#Galatasaray#Muslera

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