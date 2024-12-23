Fernando Muslera: Hiçbir şey bize hediye edilmiyor

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Galatasaray’ın kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, Kayseri deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtirken, ilk yarıda zorlandıklarını ifade etti. “İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci devrede daha kontrollüydük. Önemli bir 3 puan aldık. Çok mutluyuz” diyen tecrübeli futbolcu, en yakın takipçileri Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkının 8’e çıkmasıyla ilgili, “8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz çünkü çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz” diye konuştu.

3’LÜ YA DA 4’LÜ FARK ETMEZ BİZ HER TAKTİĞE ADAPTE OLURUZ

Çok fazla çalıştıkları için kazandıklarını söyleyen Muslera, “Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakârlık sayesinde. Anahtar kelime fedakârlık” ifadelerini kullandı. Uruguaylı kaleci, defansın 3’lü mü yoksa 4’lü mü olmasını tercih ettiğinin sorulması üzerine, “Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz” dedi. Muslera, sezon sonu futbolu bırakıp bırakmayacağı konusunda ise yorum yapmadı.