Fernando Muslera: 'Galatasaray taraftarlarını çok özlüyorum'

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde;

Evde kal çağrısına uyuyorum. Ailem ile birlikte evden çıkmıyoruz. Evde zaman geçiriyoruz. Öğlenleri antrenmanlar yapıyorum. Onu da ailemle yapıyorum. Evde filmler, diziler ile birlikte vakit geçiriyoruz.

''ATLAMALI, UÇMALI ŞEYLER YAPAMIYORSUNUZ''

Hocalarımızın bize gönderdiği günlük, haftalık programlar var. Onlara uyuyoruz. Eve gönderilen spor aletleri var. Ben bir apartman dairesinde yaşıyorum. O yüzden kaleci antrenmanları için atlamalı, uçmalı şeyler yapamıyorsunuz tabii. Bir nebze olsun kondisyonumuzu üst seviyede tutmaya çalışıyoruz.

''TAKIM ARKADAŞLARIMI, TARAFTARLARI ÖZLEDİM''

Evimden hiç çıkmıyorum. Böyle olunca da özlediğim şeyler oluyor. Bunların başında ailem geliyor. Eşim ve çocuklarımla beraberim evde ama ailemin büyük bir kısmı da Uruguay'da bulunuyor. Takım arkadaşlarım ve taraftarları özlüyorum. Maçları, soyunma odasını, atmosferi özlüyorum.

''BABALIĞIN EN BÜYÜK PARÇASI...''

Çocuklara bakmak, çocuklarla oynamak belki de babalığın en büyük parçası. Şu anki durumu algılayamayacak kadar küçükler. Eşime yardım olarak temizlik olmasa da yemek arada yapıyorum. Mutfakta yardımcı oluyorum.

Ailecek seyrettiğimiz bir dizi var. Black List diye bir dizi izliyoruz. Çocukları yatırdıktan sonra eşimle birlikte izlemeye devam ediyoruz. Okuduğum bir kitap da var. İnsanlarla olan ilişkiler, bunun ekonomik boyutunu anlatan kişisel bir gelişim kitabı okuyorum.

''HER ORGANİZASYONDA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ''

Yaşadığımız talihsiz sakatlıklar oldu sezon içinde. Bazı oyunculara daha fazla yük binebiliyor. Biz Galatasaray'ız. Katıldığımız her organizasyonda en iyisini yapmak istiyoruz. Her kulvarda en iyisini yapmak istediğimiz için bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Artık tek kulvardayız. Hocamız her maç için bizi en iyi şekilde hazırlıyor. İyi oyuncularımız var, iyi bir ekibimiz var. En büyük fark haftada bir maça çıkmamız.

''AŞIK OLDUĞUM İŞİ YAPIYORUM''

En sevdiğim işi, aşık olduğum işi yapıyorum. Kalede olmak, altı pasın içinde olmak benim en önem verdiğim şeylerden birisi. Uzun yıllardır buradayım. Performansımda inişli çıkışlı şeyler yaşayabiliyorsunuz ama önemli olan her sene üzerine bir şey koymak. Her sene üzerime koyduğumu düşünüyorum ama bunu tek başıma yapmıyorum.

''FATİH TERİM BENİM İÇİN BABA GİBİ''

Fatih Terim'in yeri bende çok ayrıdır. Onu bir baba olarak görüyorum. Fatih hocama çok teşekkür ederim. Kalecilik olarak Taffarel'den çok şey öğrendim. Bana çok artısı oldu. Takımımı, armamı, taraftarımı, camiamı çok seviyorum. Onların destekleri benim için çok önemli. Beni motive eden bir başka şey de milli takım. Uruguay'a seçilmek benim için bir onur. Sezon içinde iyi bir performans sergilemeniz gerekiyor milli takıma gidebilmeniz için. Ailem de çok önemli bir unsur. Çocuklarımın gözünde iyi bir baba figürü çizmem gerekiyor.

''REKORUN BENDE KALMASINI İSTİYORUM''

Bir sezonda 16 maçta gol yememiştim. Taffarel'in rekorunu kırmıştım. Rekorlar kırmak içindir. Kendi rekorumu kırmak istiyorum. Benden sonra gelenler rekoru kırmakta zorlansın, rekor bende kalsın diye. Bir kaleci gol yiyorsa sadece kendi başarısı değil, takımın başarısıdır. Gol yenmediğinde ilk etapta kaleci ön plana çıkıyor ama sadece kalecinin değil tüm takımın performansının konuşulması lazım. Bir forvet gol atarken takımın hazırlığı sayesinde atıyorsa kaleci için de aynısı geçerli. Rekorumu 17, 18 maça taşıyıp takımımın şampiyon yolunda yardımcı olmak istiyorum.

''FENERBAHÇE MAÇINDA YAPTIĞIM KURTARIŞ...''

Çok şükür ki bir sürü önemli kurtarışım var. Aklıma ilk olarak en son Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında kazandığımız maç 2-1 iken kurtardığım frikik pozisyonu geliyor. PSG maçında Di Maria'nın bir şutu vardı. Benim sol elimle kurtardığım bir pozisyon vardı. Gençlerbirliği maçında kurtardığım frikik ve Alanyaspor maçında art arda yaptığım kurtarışlar aklıma geliyor.

"FATİH HOCA BİZİ HASTANEDEN ARADI"

Hepimizin bu hastalık nedeniyle tedirginliğimiz vardı ancak Fatih hoca yine bir ilk yaparak hepimizle telekonferans yaptı. Hepimizin halini tek tek sordu.Hastanelerin, doktorların nasıl çalıştığını, burada ne kadar güvende olduğumuzu, hatta kendi ülkemizden daha güvende olduğumuzu anlattı. Bu da hepimizi rahatlattı.





