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Fernando Muslera, Galatasaray için kararını verdi! Hazırlıklar tamamlandı...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Fernando Muslera
Fernando Muslera, Galatasaray için kararını verdi Hazırlıklar tamamlandı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 10:25

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyordu. Uruguaylı file bekçisi kararını verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etti ve devre arasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak girdi.

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İkinci yarıya da şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı - kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera'nın geleceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti.

Uruguay basını; deneyimli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia ederken, TRT Spor ise sarı - kırmızılı yönetimin mart ayında Muslera ile yeni sözleşme için masaya oturacağını yazmıştı.

Fernando Muslera'nın ise Galatasaray'daki geleceğine dair verdiği karar ortaya çıktı.

Fernando Muslera, Galatasaray için kararını verdi Hazırlıklar tamamlandı...

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KENDİSİNİ AYRILIĞA HAZIRLIYOR

Fanatik'in haberine göre Fernando Muslera, kendisini ayrılığa hazırlıyor ve ülkesine dönmek istiyor.

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan 38 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi bu yaz sona erecek.

38 yaşındaki eldivene Güney Amerika'dan da birçok kulübün talip olduğu ve son durumun sezon bitimine kalmadan belli olacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Muslera, 5 maçta kalesini gole kapatırken, 31 gol yedi.

GALATASARAY KARİYERİ

Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig Şampiyonluğu elde ederken 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 6 kez de Türkiye Süper Kupa zaferini elde etti.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Fernando Muslera

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