Fernando Muslera: "Futbolu Galatasaray'da bırakmak benim için büyük gurur olur"

Sarı kırmızılı takımla 300. maçına çıkan Muslera, "Futbolu Galatasaray'da bırakacak mısın" şeklinde gelen soruya, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'ya, sarı kırmızılı yönetimin 2 yıllık teklif yapması bekleniyor.

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