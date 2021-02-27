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GeriFutbol Fernando Muslera: "Futbolu Galatasaray'da bırakmak benim için büyük gurur olur"
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Fernando Muslera: "Futbolu Galatasaray'da bırakmak benim için büyük gurur olur"

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Galatasaray'la 300. maçına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, futbolu sarı kırmızılı takımda bırakmanın kendisi için büyük gurur olacağını belirtti.

Sarı kırmızılı takımla 300. maçına çıkan Muslera, "Futbolu Galatasaray'da bırakacak mısın" şeklinde gelen soruya, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'ya, sarı kırmızılı yönetimin 2 yıllık teklif yapması bekleniyor.

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Fernando Muslera: Futbolu Galatasarayda bırakmak benim için büyük gurur olur

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