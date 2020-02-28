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Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Fernando Muslera farkı! Yine zirvede...

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Fernando Muslera farkı! Yine zirvede...
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernado Muslera, bu sezon yine yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanan G.Saray'da kaleci Fernando Muslera yaptığı kurtarışla alkış toplamıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon kalesinde 18 gol görürken, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle de en iyi performansı sergileyen isim oldu.

Muslera'nın ardından Trabzonsporlu Uğurcan Çakır %78'lik kurtarış oranıyla ikinci sıraya adını yazdırdı

Listenin 3. sırasında, yüzde 75'lik oranla Mert Günok yer aldı. (Takvim)

Fernando Muslera farkı Yine zirvede...

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