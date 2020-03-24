Fernando Muslera Corona virüs günlerini anlattı

Spor Arena Dış Haber | Uruguay'da yayın yapan Sport 890 isimi radyoya bağlanan Muslera, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisine, maçların ertelenmesinden İstanbul ve İtalya'daki salgının durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün başkan yardımcımız ve hocamızın testleri pozitif çıktı. Bize çarşamba günü test yapılmıştı. 1-2 gün içerisinde sonuçlarını alacağız. İster istemez tedirginlik var ama Türkiye'deki durum şu anda İtalya'daki kadar kötü değil."

"HER GÜN 300 YENİ VAKA"

"Türkiye'de günde 300 yeni vaka açıklanıyor. İtalya'da ise bugün ilk kez açıklanan vaka sayısı önceki güne oranla düşüş gösterdi. Oradaki arkadaşlarımla konuşuyoruz. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Burada devletin aldığı bir yasak yok ama devlet insanları evde kalmaları için uyarıyor."

"DERBİ OYNARKEN KORKU VARDI"

"Avrupa'da birçok büyük lig, maçlarını ertelemişken derbide Beşiktaş ile seyircisiz oynadık. Güzel bir maçtı ama atmosfer olmayınca tadı yok. Başımıza ne geleceğini bilmeden oynamak korku vericiydi. Sonrasında FIFPro ile birlikte çalışarak maçların ertelenmesini sağladık."

"KULÜP TÜRKİYE'DE KALMAMIZI TAVSİYE ETTİ"

"Kulüp hepimizden Türkiye'deki evlerimizde kalmamızı istedi. Kulüp doktoru dışarı çıkmamız halinde arabamızda seyahat ederken dahi tehlikeli durum olabileceği söyledi."

"KURUMLARIN UYARILARINI DİKKATE ALMALIYIZ"

"İtalya'daki arkadaşlarımla konuşurken bana bu salgını başlarda pek önemsemediklerini söylediler. Ama şimdi içinde bulundukları kötü durumu görüyoruz. Resmi kurumlardan yapılan bütün uyarılara uymalı ve kendimizi bu hastalıktan korumalıyız."





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