Fernando Muslera: "Bir hayalimiz, rüyamız var"

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Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan lider olarak çıkmanın önemine vurgu yapan Fernando Muslera, hedefe adım adım gitmeleri gerektiğini kaydederek "Benim ikinci evim Türkiye. İtalya önemli, Avrupa'ya ilk adımımı burada attım ama benim ikinci evim Türkiye. Bugün taktik, ofansif, defansif anlamada çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan 12 puan almak kolay değil. Her maça çok iyi hazırlandık, çok iyi oynadık. Yüzde 100 liderliği hak ettik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Adım adım gitmemiz lazım. Bir hayalimiz, rüyamız var. Lider bitirdik. Bunu hak ettik. Bunun keyfini çıkaracağız. Adım adım rüyamıza doğru ilerleriz umarım." diye konuştu