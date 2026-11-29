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Galatasaray tarihine adını yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi, Copa Libertadores finalinde Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 mağlup olmasının ardından emeklilik kararını duyurdu.

"DAHA GÜZEL BİR HİKAYE OLAMAZDI"

Finalin ardından konuşan Muslera, futbol hayatına başladığı yerde kariyerini tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Muslera, emeklilik kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bence çok güzel bir kapanış oldu. Beni kucaklayan Estudiantes ile birlikte, taraftarlarımızla, ailemle ve çocuklarımla Uruguay'a şampiyonluk için mücadele etmeye geldik. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonuçtan bağımsız olarak bundan daha güzel bir kapanış olamazdı. Sonuç da futbolun bir parçası. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu, kariyerimin sonu. Üst düzey futbol kariyerimi başladığım yerde bitirmekten daha güzel bir hikaye olamazdı."

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GALATASARAY KARİYERİNE 19 KUPA SIĞDIRDI

2011'de geldiği Galatasaray'da 14 sezon forma giydikten sonra, sözleşmesinin bitimiyle Haziran 2025'te ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Muslera, tam 14 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı 550 kez sırtına çevirdi. Uruguaylı eldiven, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazandı.