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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Fernando: "Maç maç düşünüyoruz"

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Fernando: "Maç maç düşünüyoruz"
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Sivassporlu Fernando takımının şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Sivassporlu Fernando'dan şampiyonluk değerlendirmesi: "Evet, şampiyonluk iddiamız tabii ki var ama şu anda biz maç maç düşünmeyi tercih ediyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade, şampiyonluk iddialarının olduğunu, maç maç önlerine baktıklarını söyledi. Fernando, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir haftaya başladıklarını ve Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Karşılaşmaya odaklandıklarını aktaran Fernando, "Bu maçın öneminin farkındayız, galip gelmemiz durumunda birinci sıraya yükselme ihtimalimiz var." diye konuştu.

Sivasspor'un ligde şampiyonluk yarışındaki konumunun sorulması üzerine Fernando, "Şu an şampiyonluktan bahsetmenin haddini aşan iddialı bir duruş olduğunu düşünüyorum. Evet, şampiyonluk iddiamız tabii ki var ama şu anda biz maç maç düşünmeyi tercih ediyoruz. Maçtan maça her engeli aştıkça daha iyi yerlere gelebiliriz. O yüzden bu şekilde devam etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Çift kale maç

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana tedavisi devam eden Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi, dinlendirilen Samba Camara ve ameliyat edilen Ali Şaşal Vural katılmadı. Öte yandan, özel bir okulun öğrencileri idmanı ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.

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