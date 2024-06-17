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Fernando Llorente’den büyük övgü: Yamal, Messi ile bile kıyaslanamaz

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#Euro2024#Yamal#İspanya
Fernando Llorente’den büyük övgü: Yamal, Messi ile bile kıyaslanamaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Eski İspanyol futbolcu Fernando Llorente, EURO 2024’te Hırvatistan karşısında sergilediği performansla alkışlanan 16 yaşındaki futbolcu için, “Messi bile o yaşta bu seviyede değildi. Lamine Yamal olağanüstü şeyler yapıyor. Kimseyle kıyaslanamaz” dedi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu’ndaki ilk maçında Hırvatistan’ı 3-0 gibi net bir skorla dize getiren İspanya’da günün en büyük alkışını, henüz 16 yaşındaki süper yetenek Lamine Yamal oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yamal, 16 yaş, 338 gün ile Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giyen en genç oyuncu unvanını ele geçirdi. Hırvatistan karşısında 86 dakika sahada kalan genç futbolcuya maç sonrası en büyük övgü, İspanya Milli Takımı’nın eski yıldızlarından Fernando Llorente’den geldi. Llorente, Sky Sport İtalya’ya yaptığı açıklamada, “Lionel Messi bile o yaşta bu seviyede değildi. Lamine Yamal olağanüstü şeyler yapıyor. Kimseyle kıyaslanamaz” diye konuştu.

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#Euro2024#Yamal#İspanya

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