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GeriFutbol Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 19.07.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

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Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao, yaptığı paylaşım ile birlikte yeşil beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, transfer engelini kaldırabilmek için yönetimin çalışmaları devam ederken, transfer iddialarının odağında yer alan isimlerden biri olan Brezilyalı santrfor Fernandao'nun paylaşımları da, taraftarı heyecanlandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye karşı attığı bir golü paylaşan Fernandao, bu kez de Galatasaray'a karşı kaydettiği bir golü paylaştı.

Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

Brezilyalı oyuncuya, yeşil beyazlı taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Şu an kulüpsüz olan 34 yaşındaki oyuncu; Bursaspor'da 67 maça çıkarken 38 gol kaydedip, 12 asist gerçekleştirdi.

Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

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