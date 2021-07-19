Fernandao’dan Bursaspor taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, transfer engelini kaldırabilmek için yönetimin çalışmaları devam ederken, transfer iddialarının odağında yer alan isimlerden biri olan Brezilyalı santrfor Fernandao'nun paylaşımları da, taraftarı heyecanlandırıyor.



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye karşı attığı bir golü paylaşan Fernandao, bu kez de Galatasaray'a karşı kaydettiği bir golü paylaştı.

Brezilyalı oyuncuya, yeşil beyazlı taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.



Şu an kulüpsüz olan 34 yaşındaki oyuncu; Bursaspor'da 67 maça çıkarken 38 gol kaydedip, 12 asist gerçekleştirdi.

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