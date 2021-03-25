Feridun Niğdelioğlu: 'Erol Bulut'u neden Beşiktaş derbisi öncesi göndermedi?'

Spor Arena Özel | Spor yorumcusu Feridun Niğdelioğlu, sarı-lacivertli yönetimin Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı alması hakkında Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

'G.SARAY MAÇINDAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİM'

Galatasaray maçından önce Erol Bulut ile uzun süre devam edilemeyeceğini söylediğini hatırlatan Feridun Niğdelioğlu, "Erol Bulut’un gideceğini Galatasaray maçından önce söylemiştim, Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye sportif direktör olduğunda teknik direktör olmayı düşünmüyordu ama orada öyle bir çekicilik vardır ki saha içi kendisini çekmişti. 1.5 ay önce Emre Belözoğlu’nun Aykut Kocaman sürecini yaşayacağını dile getirmiştim." dedi.

'NEDEN EROL BULUT'U GÖNDERMEDİ?'

Feridun Niğdelioğlu sözlerini, "Soruyorum; Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinden önce Gençlerbirliği maçını kaybettiği zaman neden Erol Bulut’u göndermedi?" ifadeleriyle sürdürdü.

Başkan Ali Koç hakkında da yorum yapan Niğdelioğlu, "Fenerbahçe’de bazı başkanlar kulübü kötü yönetmiştir ancak kötü yönetenler içinde maalesef en başarısız yöneten aldığı geç kararlar sebebiyle Ali Koç’tur. Çok övülen finansal kararları ise tartışılır, Ali Koç’un 1 milyar lira destek sağladığı söyleniyor ama yanlış bir algı var kulübe yaptığı katkı 50 milyon dolardır. O koltuğa talip olduğu gün bu sorumluluğu taşıyacak gücü kendinde buldu ki aday oldu, yıllarca emek veren birçok çalışan çok acı izler bıraktırılarak bu kulüpten gönderildi; 6 hoca, 2 sportif direktör ve 50’den fazla futbolcu var." şeklinde konuştu.