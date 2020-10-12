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GeriFutbol Ferhat Karademir: "Ankaraspor'u yenerek Giresunsporumuz'un çıkışını sürdüreceğiz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Ferhat Karademir: "Ankaraspor'u yenerek Giresunsporumuz'un çıkışını sürdüreceğiz..."

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Ferhat Karademir: "Ankaraspor'u yenerek Giresunsporumuz'un çıkışını sürdüreceğiz..."
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankaraspor'a konuk olacak Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, karşılaşmayı kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oynadıkları 3 maçta 7 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Ankaraspor maçı öncesi lige verilen aranın da bu karşılaşmaya hazırlanmaları açısından önemli fırsat olduğunu vurgulayan Karademir, Ankara deplasmanından da 3 puan elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni kurulan bir takım olduklarını ve uyum sürecini atlattıkça başarılı skorlara imza attıklarına vurgu yapan Karademir, şöyle konuştu:

"Son 3 maçta 7 puan toplayarak ligde çıkış yakaladık. Bu başarıyı hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor karşısında da galip gelerek sürdürmek hedefimiz. Zor maç olacağını biliyoruz. Milli maç arasının da verdiği avantajı da kullanarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

 

Ferhat Karademir: Ankarasporu yenerek Giresunsporumuzun çıkışını sürdüreceğiz...

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