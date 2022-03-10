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Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında bilgiler

#Ferhat Gündoğdu Kimdir#Ferhat Gündoğdu Mesleği#Ferhat Gündoğdu Nereli
Ferhat Gündoğdu kimdir MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında bilgiler

Ferhat Gündoğdu, kariyeri ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca MHK içerisinde farklı görevlerde yer alan Ferhat Gündoğdu, lisans eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında yaptı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir, mesleği ne? İşte, Ferhat Gündoğdu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır. 

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır. 

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı. 

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı. 

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı. 

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir. 

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#Ferhat Gündoğdu Kimdir#Ferhat Gündoğdu Mesleği#Ferhat Gündoğdu Nereli

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