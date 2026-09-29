'Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim?' demişti! Burak Yılmaz'ın aylar önceki sözleri yeniden gündemde

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Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı Haberi görüntüle

Yaşanan bu gelişmenin ardından şu anda Çorum FK'yı çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz'ın Nisan ayında Gaziantep FK'den istifasını duyurduğu basın toplantısında Ferhat Gündoğdu hakkında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

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"DOKUNULMAZ MI BU ADAM KARDEŞİM?"

Yılmaz, Gündoğdu'ya yönelik eleştirisinde, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Bu hakemler kötü, bu MHK Başkanı kötü, niye gitmiyor? Nedir ya dokunulmazlığı? Kimler geldi kimler geçti. Bu hakemler çok kötü kardeşim!" ifadelerini kullanmıştı.