Ferhat Arıcan'ın 'Telefonunda Ne Var?'

Banu Yelkovan'ın hazırlayıp sunduğu "Telefonunda Ne Var?" programının üçüncü bölümüne jimnastik branşının başarılı isimlerinden Ferhat Arıcan konuk oldu.

Jimnastiğe başlama hikayesi, yaşadığı deneyimler ve geçmişten günümüze uzanan anılarını anlatan başarılı sporcu, telefonundaki merak edilen paylaşımların öyküsünü de Banu Yelkovan ile paylaştı.

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İşte Ferhat Arıcan'ın hikayesi ve ana başlıklarla programımızın bölümleri

00.00 Açılış

00.44 Ferhat Arıcan Kimdir?

02.05 Telefonunda Ne Var?

03.09 Sporda Cinsiyet Ayrımı

04.05 Ferhat Arıcan - İbrahim Çolak

05.14 Telefonunda Ne Var?

6.32 AriCanDo hareketi...

09.09 Sporcu Kimliği ve Hedefleri

11.37 Olimpiyat Serüveni

14.04 İdol Sporcu Tanımlaması

15.35 UNDP Elçisi Ferhat Arıcan

17.06 Ev Çalışması

17.51 Telefonunda Ne Var?

20.55 Göztepe Jimnastik Spor Kulübü...

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