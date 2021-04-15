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Haber Giriş: 15.04.2021 - 18:54 | Son Güncelleme:

Ferhat Arıcan'ın 'Telefonunda Ne Var?'

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İlk bölümleriyle çok sesten getiren 'Telefonunda Ne Var' programının ikinci bölümünün konuğu, jimnastik branşının başarılı ismi Ferhat Arıcan oldu.

Banu Yelkovan'ın hazırlayıp sunduğu "Telefonunda Ne Var?" programının üçüncü bölümüne jimnastik branşının başarılı isimlerinden Ferhat Arıcan konuk oldu.

Jimnastiğe başlama hikayesi, yaşadığı deneyimler ve geçmişten günümüze uzanan anılarını anlatan başarılı sporcu, telefonundaki merak edilen paylaşımların öyküsünü de Banu Yelkovan ile paylaştı.

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İşte Ferhat Arıcan'ın hikayesi ve ana başlıklarla programımızın bölümleri

00.00 Açılış
00.44 Ferhat Arıcan Kimdir?
02.05 Telefonunda Ne Var?
03.09 Sporda Cinsiyet Ayrımı
04.05 Ferhat Arıcan - İbrahim Çolak
05.14 Telefonunda Ne Var?
6.32 AriCanDo hareketi...
09.09 Sporcu Kimliği ve Hedefleri
11.37 Olimpiyat Serüveni
14.04 İdol Sporcu Tanımlaması
15.35 UNDP Elçisi Ferhat Arıcan
17.06 Ev Çalışması
17.51 Telefonunda Ne Var?
20.55 Göztepe Jimnastik Spor Kulübü...
22.15 En Son İzlenilenler
22.52 Futbol Tutkusu ve Ronaldo Hayranlığı
24.10 Kullandığı Sosyal Medya Uygulamaları

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